Ekonomi Bakan Nebati Bireysel Emeklilik Sistemi büyük bir talep görerek 14,3 milyon katılımcıya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Bireysel Emeklilik Sistemi büyük bir talep görerek 14,3 milyon katılımcıya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ''18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati: Bireysel Emeklilik Sistemi büyük bir talep görerek 14,3 milyon katılımcıya ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından BES katılımcı sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

  • Bakan Nebati, bireysel tasarrufların özendirilmesinin, tüm ülkelerde sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldığına dikkati çekerek, "Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkanı sunan BES, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor. 18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIN İLGİSİ ARTARAK SÜRÜYOR'

Türkiye'deki BES uygulamasını benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES'e giriş imkanı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın BES'e olan ilgisi artarak sürüyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta. Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız."

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Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

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