Bakan Nebati: Bireysel Emeklilik Sistemi büyük bir talep görerek 14,3 milyon katılımcıya ulaştı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ''18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı'' açıklamasında bulundu.

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