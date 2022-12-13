Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde Sanayi Üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

'DAYANIKLI TÜKETİM MALI'

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.

REKLAM

Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 13, 2022

GÜNDEM Bakan Varank : İşletme başına 2 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz