Ekonomi Bakan Nebati Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir

Sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.

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Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde Sanayi Üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

'DAYANIKLI TÜKETİM MALI'

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.

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