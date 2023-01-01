Bakan Nebati: Enflasyonda belirgin gerilemeye şahit olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda gerilemenin yaşandığını söyledi. Bakan Nebati Kocaeli'nde İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Bakan Nebati "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30’lara doğru gerileyecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kocaeli’de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 Dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir. Kocaeli’de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir.

İşte bu, alın teri dökülerek ulaşılmış bir başarı hikayesidir. İstihdamda bulunarak, üreterek ve ihracat yaparak bu başarıyı elde eden sizleri tebrik ediyorum. Biz ne diyoruz: “Durmak yok, yola devam!” İnşallah bu rakamları yeni ekonomik yaklaşımımızla çok daha ilerilere taşıyacaksınız.

2022 Kasım itibarıyla şehrimizin yıllıklandırılmış ihracatı, tam 14,7 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Şehrimizin 2002 yılındaki ihracatı neydi hatırlıyor musunuz? Sadece 1,3 milyar dolardı.

İşte bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki iktidarlarımız boyunca Kocaeli’nin ihracatının şahlanarak 11 kattan daha fazla artırdığı anlamına geliyor.

Şehrimiz, 20 yıl önce yıllık bazda yaptığı ihracatın çok daha fazlasını bugün artık aylık olarak gerçekleştirebiliyor.

KOCAELİ SANAYİSİ

Ülkemizin İstanbul’dan sonraki en büyük sanayi merkezi olan Kocaeli, başta imalat sanayiinde olmak üzere, ülkemiz ekonomisine katkılarını her geçen gün daha da artırıyor.

Gelişmiş sanayisi, Avrupa’yı, Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya bağlayan jeopolitik konumuyla önemli bir üretim merkezi olan Kocaeli’nde, 2022 yıl sonu itibarıyla Organize Sanayi Bölgesi sayısı 14’e yükselmiştir.

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (ISO 500)” araştırmasının 2021 sonuçlarına göre ilk 500’de yer alan sanayi kuruluşlarından 41 tanesi (Kocaeli’nin plaka numarası) Kocaeli Sanayi Odası’na kayıtlıdır.