Bakan Nebati: Hızlı tren ile Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz

Bakan Nebati, Mersin'de açıklamalarda bulundu.
"Tarifeli uçuşlar başlıyor"
Çukurova Bölgesel Havaalanı ile ilgili bilgilerde aktaran Nebati, "Bütün Mersinliler’in beklediği, aslında Adanalılar’ında beklediği, bizim bir havaalanımız var, Çukurova Bölgesel Havaalanı. Adana da rahatlayacak, Mersin’de rahatlayacak. Önümüzdeki Haziran’ın sonunda tarifeli uçuşlar başlıyor, hayırlı olsun" diye konuştu.Kendisini dinleyenlere karanfil atan Bakan Nebati, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bazı vatandaşlar ise milli otomobil TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.