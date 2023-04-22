Bakan Nebati: Hızlı tren ile Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz

Bölgede tamamlanan, tamamlanma aşamasında olan ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Nebati, "Çeşmeli Kızkalesi Otoyolunun 27 Nisan’da temelini atıyoruz. Hayırlı olsun. Erdemli Sorgun Barajını tamamladık. Açılışa hazır, hep beraber açılış yapacağız. Akkuyu’yu söyledim az önce. Hem ülke bazında, hem Mersin bazında çalışıyoruz. Mersin Gülnar yolunda nükleer enerji santrali kavşağında 420 metre viyadük ve üst geçit işi hazır. Onunda açılışını hep beraber yapacağız. Akdeniz Sahil Yolu Aydıncık-Gözce arasında 3 tünel bir viyadük olmak üzere toplam 5.6 kilometre yol açılışa hazır.

Ve 2024 yılı sonunda da hızlı tren ile Mersin’den Adana’ya, oradan da Gaziantep’e 2 saat 15 dakikada gideceğiz