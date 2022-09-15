Bakan Nebati Merkezi Yönetim Bütçesi'ni açıkladı

Bakan Kurum merakla beklenen sosyal konut projesi ile ilgili konuştu: Milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşın kalmayacağını vurgulayan Kurum, paylaşımında, '13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek' ifadelerine yer verdi.