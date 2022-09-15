Bakan Nebati Merkezi Yönetim Bütçesi'ni açıkladı

Bakan Nebati: Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.
Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.
Bakan Nebati: Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.
Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.