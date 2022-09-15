Ekonomi Bakan Nebati Merkezi Yönetim Bütçesini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati Merkezi Yönetim Bütçesi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; Merkezi Yönetim Bütçesi'nin, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati Merkezi Yönetim Bütçesini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Bakan Nebati: Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.
Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.

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