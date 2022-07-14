Bakan Nebati: Tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedefi büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmaktır. Dün açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. Öte yandan reel sektörümüzün perakende satışları Mayıs ayında kuvvetli artış kaydetmiş, sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 20,8 oranında artmıştır. Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedefi büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmaktır.



Dün açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. REKLAM July 14, 2022