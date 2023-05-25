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Ekonomi

Bakan Nebati: Yıllık üretime katkısı 27 milyon lira olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Güzelyayla Göleti'nde incelemelerde bulundu. Barajlar ve göletlerle çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Nebati, ''Sadece bu göletle 2 bin kişinin yıllık üretime katkısı da artı 27 milyon lira olacak. Yani bir köyün kendi ihtiyaçlarını giderdiği, köy içerisinde çalışanların kendilerine gelir getirebilecekleri önemli alanlarından bir tanesi'' ifadelerini kullandı.

11:38 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Bakan Nebati, merkez Toroslar ilçesindeki Güzelyayla Göleti'nde incelemede bulundu, burada DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den bilgi aldı.

Nebati, incelemesinin ardından gazetecilere, barajlar ve göletlerle çiftçilerin ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

Göletin çiftçilerin günlük ve yıllık gelirlerini artırmasına katkı sağlayacağını, üreticilere konforlu alanda iş yapma desteği vereceğini anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Gölet, 1,5 milyon metreküp su birikimi sağlıyor. Burası yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğünde. Bu köyün tamamının da ötesinde aşağıdaki köylerin de faydalandığı, 2 binin üzerindeki üreticiye katkı sağlayacak bir alan. Sadece bu göletle 2 bin kişinin yıllık üretime katkısı da artı 27 milyon lira olacak. Yani bir köyün kendi ihtiyaçlarını giderdiği, köy içerisinde çalışanların kendilerine gelir getirebilecekleri önemli alanlarından bir tanesi."



#Nureddin Nebati
#Mersin
#Güzelyayla Göleti
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