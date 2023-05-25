Bakan Nebati: Yıllık üretime katkısı 27 milyon lira olacak

"Gölet, 1,5 milyon metreküp su birikimi sağlıyor. Burası yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğünde. Bu köyün tamamının da ötesinde aşağıdaki köylerin de faydalandığı, 2 binin üzerindeki üreticiye katkı sağlayacak bir alan. Sadece bu göletle 2 bin kişinin yıllık üretime katkısı da artı 27 milyon lira olacak. Yani bir köyün kendi ihtiyaçlarını giderdiği, köy içerisinde çalışanların kendilerine gelir getirebilecekleri önemli alanlarından bir tanesi."