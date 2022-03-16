Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiden Fransada yatırımcılara mesaj Türkiye var demeye başladılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fransa'da yatırımcılara mesaj: 'Türkiye var' demeye başladılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde GYODER Uluslararası Yatırımcılar Toplantısı’nda konuştu. Bakan Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye`dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri. Yurt dışındaki yatırımcılar "Türkiye var" demeye başladı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri.

Yurt dışındaki yatırımcılar "Türkiye var" demeye başladı. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz, yeni enstrümanlar koyuyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor. Enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneli olması için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz.

DOĞAL GAZ

Dünyanın en ucuz doğal gazını ev hanelerine, tüketicilere kavuşturuyoruz. Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz.

Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik.

Ayrıntılar geliyor...

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​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

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