Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

"6 Şubat depremlerinden sonra 3-5 ayda temel atmaya başladık. Her birinin teslim tarihi olarak müteahhitlere '1 yıl sonra bize vereceksiniz' diyoruz. Köy konutlarıyla ilgili de 6 ay süre verdik. 200 bin kadar konuta başlamıştık, 50 binde çelik eve başladık. 250 binin ihalesi yapılmış vaziyette. Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz. 41 bini konut, 5 bin kadar köy evini teslim edeceğiz."