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Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu Ödemeler bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılanacağını duyuran Pakdemirli, "Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacak" diye konuştu.

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2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıklayan Pakdemirli, “Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL’ye ulaşarak 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin yüzde 69,5’lik kısmı ödenmiş olacak” dedi.

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