Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılanacağını duyuran Pakdemirli, "Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacak" diye konuştu.

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2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıklayan Pakdemirli, “Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL’ye ulaşarak 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin yüzde 69,5’lik kısmı ödenmiş olacak” dedi.

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