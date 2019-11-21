Ekonomi Bakan Pakdemirli TVNETte açıklama yaptı Dün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli TVNET'te​

Bakan Pakdemirli TVNET'te açıklama yaptı: Dün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirge de 60 madde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bildirgeyi canlı yayında değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pekdemirli TVNET'te açıklama yaptı.
Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pekdemirli TVNET'te açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirge de 60 madde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bildirgeyi canlı yayında değerlendirdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu şurayı hemen takiben 2 ay içerisinde yasal mevzuat, etkin iletişim, kaynak ve diğer şartları da göz önüne alarak tavsiye kararlarının yapılabilecek olanlarını ortaya koyup zaman planlanması açıklayacağız. 81 ilde 2 bine yakın katılımcıyla bu şurayı gerçekleştirdik.

Besicilerimizi direk ilgilendiren maddelerimiz var. Hem şura sonuçları hem de 2020 bakanlık hedeflerimizin bir kısmını paylaştı. Et ithalatına girmeme gibi bir taahhüdümüz oldu. Mümkün mertebe besicilerimizi koruyacağız. Dün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanındayız.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı ardından mutabakat yapılan ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yineledi.


ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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