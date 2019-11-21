Bakan Pakdemirli TVNET'te açıklama yaptı: Dün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirge de 60 madde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bildirgeyi canlı yayında değerlendirdi.

#TVNETÖzel'Dün olduğu gibi bugün de, yarın da üreticilerimizin, besicilerimizin yanındayız''Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirge de 60 madde yer alıyor.Tarım ve Orman Bakanı @bekirpakdemirli canlı yayında değerlendirdi. pic.twitter.com/sjOX3ZpWRM

— TVNET (@tvnet) November 21, 2019

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu şurayı hemen takiben 2 ay içerisinde yasal mevzuat, etkin iletişim, kaynak ve diğer şartları da göz önüne alarak tavsiye kararlarının yapılabilecek olanlarını ortaya koyup zaman planlanması açıklayacağız. 81 ilde 2 bine yakın katılımcıyla bu şurayı gerçekleştirdik.

Besicilerimizi direk ilgilendiren maddelerimiz var. Hem şura sonuçları hem de 2020 bakanlık hedeflerimizin bir kısmını paylaştı. Et ithalatına girmeme gibi bir taahhüdümüz oldu. Mümkün mertebe besicilerimizi koruyacağız. Dün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanındayız.