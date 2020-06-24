Bakan Pekcan: 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu

Bakan Pekcan: e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı.

Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.

Yılın ilk 5 ayında, Kovid-19 sürecinde, e-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi.

e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasından 135 bin KOBİ yararlandı. Bunun 3 bini ilk kez e-ticaretle tanıştı.

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