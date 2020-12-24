Bakan Pekcan: Destek başvuruları ocakta başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, ekonominin bel kemiği olan ve koronavirüs salgını döneminden olumsuz şekilde etkilenen esnaf-sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik destek çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Salgının ikinci dalgasının yaşandığı bu dönemde, esnaf-sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Pekcan, dün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan 'Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla ekonomik açıdan en çok etkilenen esnafın kira ve gelir kaybı desteğini alması için gerekli yasal alt yapının tesis edildiğini ifade etti.

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"Bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz"

Konu hakkında başvuru ve destek süreçlerinin nasıl uygulanacağını içeren tebliğin bugün yayımlandığını hatırlatan Pekcan, destekten yararlanacak ekonomik faaliyet tanımlarının 'NACE' kodlarıyla birlikte Bakanlığın web sayfasında yayımlanacağını kaydetti. Bakan Pekcan, "Cumhurbaşkanlığı Kararında yer aldığı üzere bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz, esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için bakanlık birimlerimiz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımız gerekli teknik alt yapı çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Tüm bu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi hususunda, esnaf kuruluşlarımızla yakın iletişim ve iş birliği halinde, esnaf-sanatkârlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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Kafe ve restoranların dijital dönüşümüne destek

'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'nın önemine değinen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Yeni dönemde piyasaların ve ticaretin işleyişinin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için kamu ve özel sektörümüzün dijital dönüşümünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Dijital uygulamalar; hane halkını, tüketiciyi ve her ölçekten işletmeyi etkileyebilen boyuta ulaşmış durumda. Dijital uygulamalar ve e-ticaret sayesinde esnaf-sanatkarlarımız; faaliyetlerini etkinleştirip yaygınlaştırabilecek ve daha fazla kazanç sağlayabilecek, kendi markalarını yaratabilecek, gerektiğinde işletmelerini ve ticari faaliyetlerini büyütebilecek ve hatta bazı durumlarda ihracatçı olabileceklerdir. 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar İnisiyatifi' projelerinin de benzer hedeflerle kurgulandığını görüyoruz.

Birkaç bileşeni olan projede, esnaflarımızın kolay şekilde e-ticaret sitesi kurabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılacak. Projenin ilk adımında, özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacaktır. Google Türkiye’nin öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bakanlığımız ve TESK tarafından desteklenen bu projenin değerli çıktılar elde edeceğine inanıyorum."

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