Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Selçuk Kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 TLye çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 TL'ye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 65 bin TL’ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık” açıklamasını yaptı.

DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

  • 50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

“İŞ”E ENGEL YOK

Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak “iş’e engel yok” diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

  • Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.
Abone Ol Google News
Tedbirli ilk sınav

Tedbirli ilk sınav

​Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Bir milyon ödüllü terörist dahil 3 terörist etkisizleştirildi.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

İşini kurmak isteyenler için hibe desteği 65 bin TL'ye çıkarıldı.

İşçi ücretinin ödendiği ​tanık anlatımlarıyla ispatlanamayacak.
İşte Ayasofya'nın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​Yeni Şafak o salona girdi.
Şanlıurfa ve <br>Diyarbakır'da toplanıyor

Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da toplanıyor

​Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor.

Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​İngiltere'de ırkçılar sokağa indi.

​Bilim Kurulu üyesinden koronayı yenenler için çarpıcı uyarı.

​Bilim Kurulu üyesinden korona için önemli uyarı.
Onun gibi <br>10 tane bulurum

Onun gibi
10 tane bulurum

Beşiktaşlı yıldız için dikkati çeken yorum.

​Koronavirüsün çıkış noktasından korkutan sonuç.

​Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü.

Tepki çeken hareketi için açıklama yaptı.
Artvin'de keşfedildi

Artvin'de keşfedildi

​Asırlar önce 2 köyü bağladığı ortaya çıktı.

Polise molotofla saldıran PKK'lılar tespit edildi.
Kapı kapı<br>antikor testi

Kapı kapı
antikor testi

​'Hastalığı geçirdim mi' şüphesi bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.