Bakan Selçuk: Kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 TL'ye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık” açıklamasını yaptı.

DHA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

“İŞ”E ENGEL YOK

Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak “iş’e engel yok” diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.