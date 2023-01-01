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Ekonomi

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara seslendi: "Türkiye'ye fon akışında katkısı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

07:40 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu.

Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD temasları kapsamında New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Şimşek, bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak Türkiye'ye ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkanı bulduğunu belirtti.

Yuvarlak masada bir araya geldiler

Şimşek, dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programının hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Cumhurbaşkanımız politikalarımızı destekliyor'

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."





#Mehmet Şimşek
#ABD
#Goldman Sachs
#Türkiye-ABD İş Konseyi
17 dakika önce
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