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Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme Kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:29 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek,
"2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."
açıklamasında bulundu.
#Mehmet Şimşek
#OVP
#Orta Vadeli Program
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