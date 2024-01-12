Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etti

Vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefimizi analize tabi tuttuk." dedi. Bakan Şimşek yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurguladı.