Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etti

Mehmet Şimşek
Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek,
"2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."
açıklamasında bulundu.
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#Orta Vadeli Program
17 saat önce