|
Ekonomi

Bakan Şimşek: Hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı." dedi. Ayrıca ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e gerilediğini de belirten Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek." diye konuştu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:13 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:21 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor."
dedi.
Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e gerilediğini belirten Şimşek,
"Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."
açıklamasında bulundu.
#Mehmet Şimşek
#İşsizlik
#Büyüme
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek! TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?