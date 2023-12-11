Bakan Şimşek: Hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek

Mehmet Şimşek
Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor."
dedi.
Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e gerilediğini belirten Şimşek,
"Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."
açıklamasında bulundu.
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2 saat önce