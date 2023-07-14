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Ekonomi

Bakan Şimşek MB Başkanı Erkan'la G20'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

13:38 . 14/07/2023 Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Körfez ziyaretinde Erdoğan'a eşlik edecek

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

  • Şimşek ve Erkan'ın Suudi Arabistan'a ziyareti de daha önce gündeme gelmişti. Bu ziyarette yatırımcı gruplarla toplantılar yapılmıştı.





#Mehmet Şimşek
#Hafize Gaye Erkan
#Merkez bankası
#Hindistan
#G20
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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