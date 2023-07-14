Bakan Şimşek MB Başkanı Erkan'la G20'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.
Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Körfez ziyaretinde Erdoğan'a eşlik edecek
Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.
- Şimşek ve Erkan'ın Suudi Arabistan'a ziyareti de daha önce gündeme gelmişti. Bu ziyarette yatırımcı gruplarla toplantılar yapılmıştı.