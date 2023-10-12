Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu: 50 milyar dolarlık anlaşmada önemli gelişme

Geçtiğimiz Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir televizyon programında verdiği mülakat ekonomideki yeni yol haritasına ilişkin önemli başlıklara işaret ediyor. Ancak Şimşek’in bazı söylemlerini detaylı analiz etmemiz gerekiyor. Zira bu yol haritasının bazı sonuçları da olacak. Öncelikle belirtmeliyim ki tıpkı benim yine bu köşede birkaç kez ifade ettiğim üzere Şimşek, enflasyon tarafındaki stratejiyi gerçekleşen değil beklenen enflasyona göre çıpalamaya çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde