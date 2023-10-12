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Ekonomi

Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu: 50 milyar dolarlık anlaşmada önemli gelişme

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon tahminlerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı. Bakan Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye’nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi. Şimşek 23 Ekim'de başlaması planlanan yeni bir Körfez ziyareti planlıyor. Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidilmesi planlanırken bu ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolar olarak daha önce varılan anlaşmanın "ilk somut adımları" gerçekleşecek.

Seren Som
14:12 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şimşek, enflasyon tahminlerini kontrol altına almak için faiz kanadındaki gelişmeleri paylaştı.

Pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

Yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de sözlerine ekledi.


"Türk Lirası'nın temel göstergeleri sağlam"

Şimşek, konuşmasında Türk Lirası'nın temel göstergelerinin sağlam olduğunu belirterek, para biriminin "çekici" göründüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

Şimşek, toplantıdaki konuşmasında geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da vurguladı.


Politika faizi yüzde 30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından 2.150 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. TCMB önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajı verdi.


'Olası eurobond ihracı için piyasa şartlarına bakıyoruz'

Şimşek, olası bir eurobond ihracı için piyasa şartlarına baktıklarını büyük olasılıkla yılsonundan önce bunu gerçekleştirebileceklerini söyledi.

IMF, Dünya Bankası toplantıları için Fas'ta yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, yıl bitmeden ihracın gerçekleşmesini beklediğini de söyledi.


Körfezden Türkiye'ye kaynak

Körfezden Türkiye'ye gelmesi beklenen kaynaklara ilişkin bir soruya ise Şimşek, "Müzakerelerin son aşamasındayız" yanıtını verdi.

Şimşek 23 Ekim'de başlaması planlanan yeni bir Körfez ziyareti planlıyor. Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidilmesi planlanırken bu ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolar olarak daha önce varılan anlaşmanın "ilk somut adımları" gerçekleşecek.



#Mehmet Şimşek
#Fas
#IMF
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