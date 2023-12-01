Bakan Şimşek S&P'nin kararını değerlendirdi: Attığımız adımlar karşılık buluyor

Mehmet Şimşek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği bildirildi.
"Kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz"
"Kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A
ttığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.
" ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."
şeklinde konuştu.
#Mehmet Şimşek
#Standard & Poor's
#Orta Vadeli Program
10 dakika önce