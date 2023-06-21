Bakan Şimşek'in istediği dört isme onay çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor.
Haber7'de yer alan habere göre; Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde resmi gazetede yayımlanabileceği belirtiliyor.