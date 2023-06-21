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Ekonomi

Bakan Şimşek'in istediği dört isme onay çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni iktidar dönemi kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında sona gelindi. Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

14:25 . 21/06/2023 Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor.


Haber7'de yer alan habere göre; Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.


Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde resmi gazetede yayımlanabileceği belirtiliyor.




#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#bAKAN YARDIMCILARI
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