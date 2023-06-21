Bakan Şimşek'in istediği dört isme onay çıktı

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız.” demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak." dedi. Peki en düşük memur maaş zammı bayrama yetişir mi? Emekli ve memur zammı ne zaman Meclis’ten geçecek? Memura toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar.