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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Tek haneye düşürecek bir çaba içerisindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girildiğini belirten bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek "Para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız." dedi.

11:40 . 11/08/2023 Cuma
Diğer
Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek,
AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelmek üzere Batman'da bulunuyor.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada enflasyonun tek haneye düşürüleceğinin mesajını vererek şu değerlendirmede bulundu:

  • "Bildiğiniz gibi para politikasında rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi bir kerelik bir etkidir. Onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini ölçütlerinde şekillendiriyoruz. Bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz. Bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız."


#Mehmet Şimşek
#enflasyon
#ekonomi
2 saat önce
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