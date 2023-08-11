Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Tek haneye düşürecek bir çaba içerisindeyiz

"Bildiğiniz gibi para politikasında rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi bir kerelik bir etkidir. Onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini ölçütlerinde şekillendiriyoruz. Bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz. Bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız."