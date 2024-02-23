Bakan Şimşek'ten ihracatçılara bir güzel haber daha: Türkiye Yeşil İhracat Projesi onaylandı

Bakan Şimşek, ihracatçıların desteklenmesi için sağlanan dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Söz konusu proje kapsamında Türk Eximbank, çeşitli kreditörlerden 1 milyar avro tutarında kredi sağlayacak. Türk Eximbank'ın sağlayacağı 1 milyar avroluk kredinin yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla 600 milyon avrosuna Dünya Bankası garanti, Hazine ve Maliye Bakanlığı da karşı garanti sağlayacak. Bu sayede Eximbank'ın daha uzun vade ve daha düşük maliyetle uluslararası piyasalardan borçlanması mümkün olacak."
Ülkenin yeşil dönüşümünün ve ihracatçıların desteklenmesi için Dünya Bankasıyla güçlü işbirliğini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Şimşek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Dış finansman yoluyla sağladığımız kaynağın önemli bölümünü ihracatçımız için kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"Cari dengede iyileşme sağlıyoruz"
Şimşek; maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alırken, yatırım ve ihracata da güçlü destek verdiklerini belirterek, "Böylece büyüme kompozisyonu ve cari dengede iyileşme sağlıyoruz." diye konuştu.
Şimşek, bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini ve Türk Eximbank'ın sermayesinde art arda artışlar yapıldığını kaydetti.