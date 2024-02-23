Bakan Şimşek'ten ihracatçılara bir güzel haber daha: Türkiye Yeşil İhracat Projesi onaylandı

Türk Eximbank'ın ihracatçıların yeşil dönüşümle ilgili projelerini desteklemek üzere yurt dışı sermaye piyasalarından ve uluslararası finansal kuruluşlardan 3,7 milyar dolar kaynak temin ettiğini de anımsatan Şimşek, bu yöndeki kredi ve kaynak girişlerinin devam etmesini beklediklerini bildirdi.