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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'kira geliri beyanı' uyarısı: 5 Nisan'a kadar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

12:38 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 12:39 - 2/04/2024 Salı
DHA
Mehmet Şimşek (Arşiv)
Mehmet Şimşek (Arşiv)
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz"
ifadelerini kullandı.




#Mehmet Şimşek
#Kira Gelir Beyanı
#Vergi
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