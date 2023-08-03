Bakan Şimşek'ten kritik temas: Uluslararası 50 yatırımcıyla İstanbul'da görüşecek

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.365,61 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,85 puan ve yüzde 1,21 değer kazancıyla 7.346,30 puan oldu. Toplam işlem hacmi 65,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.