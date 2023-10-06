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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Londra'da 100'den fazla kritik görüşme: 75 trilyon doları yönetiyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ve ABD ziyaretlerinin ardından gittiği Londra'da toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi

10:50 . 6/10/2023 Cuma
AA
Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği uluslararası yatırımcılarla görüşmelerine Londra durağını da eklerken toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi.


Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde New York'ta devam etti. Ardından finansın önemli duraklarından Londra'ya hareket eden Şimşek, 4-6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.


Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.


Şimşek, haftaya yeniden yollarda


Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.


Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.



Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı
Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı

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#Mehmet Şimşek
#Londra
#yatırımcı
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