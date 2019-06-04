Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Turhandan bayram mesajı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Turhan'dan bayram mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerle kutladığını belirterek, "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Bakan Turhan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif'i geride bırakarak milletçe, muhabbetle kucaklaşılan bir bayrama daha kavuşulduğunu kaydetti.

Turhan, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 17 yıldır, ülkenin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demir yolları, deniz ve hava yollarıyla bağladıklarına dikkati çeken Turhan, sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede uyulması, daha dikkatli ve duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması uyarısında bulundu.

Bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesi, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni eden Turhan, şunları kaydetti:

"Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenabı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Nice bayramlara."

Geri adım yok

Geri adım yok

Erdoğan, bayram namazı çıkışında S-400 sorusunu yanıtladı.
Yeni partiyeihtiyaç yok

Yeni partiye
ihtiyaç yok

​Bahçeli, son dönemlerin en çok tartışılan konusuna değindi.
64 terörist öldürüldü

64 terörist öldürüldü

Bakan Akar ve komutanlar geceyi komuta merkezinde geçirdi.
Ortaklık bitebilir

Ortaklık bitebilir

Renault'un Fiat ile yakınlaşmasına ilk tepki geldi.
Rakiplere <br>bayram tebriği

Rakiplere
bayram tebriği

Yıldırım, seçimdeki rakiplerinin bayramını kutladı.
Türkiye<br>insanlığın umudu

Türkiye
insanlığın umudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı.
Şehitlikte hüzün

Şehitlikte hüzün

Şehit ailelerine bayram sevinci uğramadı.

Milyonlar <br>bayramı unuttu

Milyonlar
bayramı unuttu

Suriye'de bayram sevinci yaşanmıyor.
35 kişi öldü

35 kişi öldü

Sudan'da ordu katliam gerçekleştirdi.
Sahtekarlar!

Sahtekarlar!

İmamoğlu'nun kampanya ekibi yalana doymuyor.
Enflasyonda<br>düşüş başladı

Enflasyonda
düşüş başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentisi arttı.
2 günde 6 katliam

2 günde 6 katliam

PKK'nın saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti.
AP vekillerine <br>yakın markaj

AP vekillerine
yakın markaj

Türkiye dostu vekillere davetler gönderilecek.
Yaptırımlar <br>tek taraflı

Yaptırımlar
tek taraflı

Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili konuştu.
Bayramda havalar nasıl olacak?

Bayramda havalar nasıl olacak?

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminleri açıkladı.
ATAK'tan gece atışı

ATAK'tan gece atışı

​Hakurk'ta teröristlerin üzerine mermi yağdırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.