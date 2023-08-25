Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

İlk yerli ve milli tren tekerlek setleri Sivas'a gönderildi
Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri milli yük vagonlarında kullanılmak üzere Sivas'a gönderildi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; milli yük vagonu üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ ile Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setini üreten Kardemir'in ortak iş birliği ile vagonlardaki yerlilik oranı artırıldı. TÜRASAŞ ile iş birliğine giden Kardemir, ilk etapta sevkiyatı gerçekleştirilen 8 tekerlek setinin milli vagonlarda kullanılmasının ardından, seri üretimi devam eden tekerlek setlerinin sevkiyatına devam edecek.