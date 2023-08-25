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Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KARDEMİR'de üretilen ilk yerli ve milli tekerlek setlerinin, milli yük vagonlarında kullanılmak üzere için Sivas'taki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'ye (TÜRASAŞ) gönderildiğini bildirdi.

18:03 . 25/08/2023 Cuma
DHA
İlk yerli ve milli tren tekerlek setleri Sivas'a gönderildi

İlk yerli ve milli tren tekerlek setleri Sivas'a gönderildi

Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri milli yük vagonlarında kullanılmak üzere Sivas'a gönderildi.


Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Türkiye'nin ilk yerli ve milli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) ve Kardemir iş birliği ile milli yük vagonlarında kullanılacak olan tekerler setleri, yerlilik oranını da yüzde 95'e çıkaracak. Türkiye hızlanıyor"
 ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; milli yük vagonu üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ ile Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setini üreten Kardemir'in ortak iş birliği ile vagonlardaki yerlilik oranı artırıldı. TÜRASAŞ ile iş birliğine giden Kardemir, ilk etapta sevkiyatı gerçekleştirilen 8 tekerlek setinin milli vagonlarda kullanılmasının ardından, seri üretimi devam eden tekerlek setlerinin sevkiyatına devam edecek.






#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#demir yolu
#milli
#Abdulkadir Uraloğlu
#TÜRASAŞ
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