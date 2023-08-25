Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası İstanbul depreminde tahliye planlarının hazır olduğunu ve başta köprüler olmak üzere güçlendirme çalışması yaptıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arazi koodinatlarında yaşanan kayma nedeniyle ortaya çıkan tapu sorunlarını gidermek için tüm bölgenin yeniden haritalandırıldığını da söyledi.