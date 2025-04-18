Bakan Uraloğlu: Posta kargosu miktarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.





Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 25'i ulusal, 37'si yerel olmak üzere 62 yetkilendirme verildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 24 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek, bunu sırasıyla 5 yetkilendirme ile İzmir'in ve 4 yetkilendirme ile Ankara'nın takip ettiğini de ifade etti.

'122 BİNİ AŞKIN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR'

2024 yılı ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubenin hizmet verdiğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu acente ve şubelerin 1955'i İstanbul'da, 753'ü Ankara'da ve 576'sı İzmir'de bulunuyor. Posta sektörümüz ise 122 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor" dedi.





'HABERLEŞME GÖNDERİLERİ 269,37 MİLYONA ULAŞTI'

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen posta trafiği ve hacmine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, sektörde trafik ve hacmi, 'haberleşme gönderileri' ve 'posta kolisi/kargosu' başlıkları altında değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda 136,56 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı sonunda haberleşme gönderileri 269,37 milyona ulaştı" açıklamasında bulundu.





Yılın ikinci yarısında şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının yüzde 86,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller ilk yarıdaki sıralamayı koruyarak sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" dedi.

'TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI'

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Geçen yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısı 2024 yılının ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında toplam taşınan posta kargosu böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.





Bu artışın e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu durumun Türkiye'nin posta pazarını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Uraloğlu, haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli yer tuttuğunun altını çizerek, "İkinci yarıda gönderilerin yüzde 78'inden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 80'İ İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR'

Posta kolisi/kargosu gönderilerinde teslimat süresine ilişkin verileri de açıklayan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda e-ticaretin büyümesi ve posta kolisi/kargosu gönderi hacminin artması ile gönderilerin hızlı teslimatı kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara tırmandı. Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor. Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 3'ü aynı gün içerisinde teslim edilirken gönderilerin yüzde 80'inin kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim edildiğini görüyoruz."





'POSTA HİZMET SAĞLAYICILARI 12,7 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTI'