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Ekonomi

Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.

15:58 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleşktirildi. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl toplamda 471 takım başvuruda bulundu. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım olmak üzere toplam 31 takım finale kalmaya hak kazandı.
"Türkiye’nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana TOGG marka makam aracıyla geldi. Basın mensupları açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Burası, Türkiye’nin teknoloji inovasyon üssü. Bu araçların birçok geliştirilme aşaması burada gerçekleştirildi. Üretimi Gemlik Bursa’da yapılsa da, Kocaeli’nin bu araca büyük katkıları var. Buraya TOGG ile geldik. Gerçekten bu gurur bizim için çok önemli. Bu aracı önce Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza teslim ettik. Ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim ettik. Bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak kullanmaya başladılar. Mutluyuz. İnşallah Türkiye’yi yüksek katma değerli teknoloji üreten ülke haline getirmekte kararlıyız. İnşallah bugün yarışmamızda, genç arkadaşlarımızın geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar, beraber izleme fırsatımız olacak" diye konuştu.
"Otonom teknolojilerde Türkiye dünya markası olması yolunda ilerliyor"
Mobilite teknolojilerinin büyük bir gelişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Dünyada otomotiv endüstrisi, sadece otomotiv değil, bütün ulaşım ve taşıma araçlarındaki mobilite eko sistemi büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi otonom teknolojiler. Yapay zeka algoritmalarının sürüş teknolojilerinde kullanılması, sensörlerin araçlara entegre edilmesi, burada robotaksi otonom araç yarışmalarında, genç kardeşlerimiz bu teknolojileri nasıl kullanabilirler öğreniyorlar. 400’ün üzerinde başvuru oldu. 31 takım finale kaldı. Otonom teknolojilerde Türkiye dünya markası olması yolunda ilerliyor. İnsansız hava araçlarımızın en önemli özelliği, dünyanın en iyi otonom teknolojilerine sahip olması. Biz bunları mobilitenin diğer sektörlerine, otomobile nasıl entegre edebiliriz, bunanla ilgili düzenlediğimiz bir yarışma. Genç kardeşlerimizin emeğinin farkındayız. Bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz, emin olun gelecekte Türkiye’nin en başarılı mühendisleri olacak. Biz Türkiye’nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız. Teknofest’te onlara yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"TOGG çıktı, lâl oldular"
’‘TOGG olmaz’ diyenler, bizden kaçıyorlar’ yorumunda bulunan Bakan Varank, “Biz 21 yıldır Türkiye’de siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse, onu tutmak için büyük mücadele veriyor. TOGG ile ilgili sözlerimizi verdik, başardık. 2019 yılında burada, Bilişim Vadisi’nde tanıttık. O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Su araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lal olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik. İşte aramızdaki fark bu. Biz Türkiye’de yapmanın derdindeyiz ama muhalefet, özellikle altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu yıkmanın derdinde. Biz hangi projeyi ilan ettiysek, ‘Yaptırmayız, biz bunu durduracağız’ dediler. Allah’ın izniyle bizim aziz milletimiz onlara bu fırsatı vermez. Türkiye’nin otomobilini nasıl yaptıysak, Türkiye’yi uzay yarışına nasıl soktuysak, Türkiye’nin en önemli alt yapılarını nasıl kazandırdıysak, bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Varank, gönüllü öğrencileri aracına alarak tur attırdı. Asıl amacı otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi olan yarışmada “Özgün Araç Kategorisinde” takımlar A’dan Z’ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışıyor. “Hazır Araç Kategorisinde” ise takımlar Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırıyor. Her iki kategori için de geçerli olan kural ise gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışıyor. Yarışmanın finalinde ise “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 130 bin TL, ikinciye 110 bin TL, üçüncüye 90 bin TL ödül verilecek. “Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 100 bin TL, ikinci 80 bin TL, üçüncü ise 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg'u Avrupa'nın caddelerinde de görmeye başlayacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg'u Avrupa'nın caddelerinde de görmeye başlayacağız

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg’u Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkedeki temasları kapsamında Özbek öğrencilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in aracı kullandığını ve çok memnun kaldığını anlatan Varank, "Türkiye'nin otomobilini, Türkiye’de oluşturduğu gururu, heyecanı dünyaya yaymakta kararlıyız. Sadece Türkiye’nin sokaklarında, caddelerinde değil, Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de farklı ülkelerin caddelerinde de görmeye başlayacağız çünkü bu vizyon hem bizim özel sektörümüzde var ama bu stratejik anlayışı da biz devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana
Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olacak." diyen Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun özel uçak tiyatrosunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana" dedi.


#Mustafa Varank
#Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#Togg
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