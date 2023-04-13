Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleşktirildi. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl toplamda 471 takım başvuruda bulundu. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım olmak üzere toplam 31 takım finale kalmaya hak kazandı.

"Türkiye’nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana TOGG marka makam aracıyla geldi. Basın mensupları açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Burası, Türkiye’nin teknoloji inovasyon üssü. Bu araçların birçok geliştirilme aşaması burada gerçekleştirildi. Üretimi Gemlik Bursa’da yapılsa da, Kocaeli’nin bu araca büyük katkıları var. Buraya TOGG ile geldik. Gerçekten bu gurur bizim için çok önemli. Bu aracı önce Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza teslim ettik. Ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim ettik. Bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak kullanmaya başladılar. Mutluyuz. İnşallah Türkiye’yi yüksek katma değerli teknoloji üreten ülke haline getirmekte kararlıyız. İnşallah bugün yarışmamızda, genç arkadaşlarımızın geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar, beraber izleme fırsatımız olacak" diye konuştu.

"Otonom teknolojilerde Türkiye dünya markası olması yolunda ilerliyor"

Mobilite teknolojilerinin büyük bir gelişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Dünyada otomotiv endüstrisi, sadece otomotiv değil, bütün ulaşım ve taşıma araçlarındaki mobilite eko sistemi büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi otonom teknolojiler. Yapay zeka algoritmalarının sürüş teknolojilerinde kullanılması, sensörlerin araçlara entegre edilmesi, burada robotaksi otonom araç yarışmalarında, genç kardeşlerimiz bu teknolojileri nasıl kullanabilirler öğreniyorlar. 400’ün üzerinde başvuru oldu. 31 takım finale kaldı. Otonom teknolojilerde Türkiye dünya markası olması yolunda ilerliyor. İnsansız hava araçlarımızın en önemli özelliği, dünyanın en iyi otonom teknolojilerine sahip olması. Biz bunları mobilitenin diğer sektörlerine, otomobile nasıl entegre edebiliriz, bunanla ilgili düzenlediğimiz bir yarışma. Genç kardeşlerimizin emeğinin farkındayız. Bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz, emin olun gelecekte Türkiye’nin en başarılı mühendisleri olacak. Biz Türkiye’nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız. Teknofest’te onlara yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"TOGG çıktı, lâl oldular"