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Ekonomi Bakan Varank Toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "(Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanun) Bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyonda yaptığı sunumda, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere." diyen Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye’ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programını başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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