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Ekonomi

Bakan Varank ve Bakan Dönmez E5000'in test sürüşünde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi inceledi. Bakan Varank, projenin Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük katkılar getireceğini söylerken Bakan Dönmez ise "Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici" dedi.

15:18 . 18/04/2023 Salı
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de katılacağı toplu açılış töreninde raylara indirilecek elektrikli lokomotifin tasarım ve üretiminin yapıldığı TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasına geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile lokomotifi inceleyen Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu projenin Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük katkılar getireceğini söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Eskişehir'e geleceğini, yapacağı önemli açılışların yanında Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli ana hat lokomotifini de raylara indireceğini dile getirdi.

Bu projenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ve TÜRASAŞ'ın bir araya gelerek Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği oldukça önemli ve stratejik bir proje olduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz elektrikli ana hat lokomotiflerini artık Türkiye'de üretmeyi başardık. Bundan önce manevra lokomotifleri üretiyorduk ama ilk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk. Bu lokomotif insan taşımacılığı yanında yük taşımacılığı da gerçekleştirecek. Tabii bu projenin önemli başlıkları var. İlk defa Türkiye'de bu boyutta bir elektrik motoruna sahip bir ana hat lokomotifi üretilmiş oldu. İlk defa bir ana hat elektrikli lokomotifin tasarımı tamamlanmış oldu. Burada kullanılan cer sistemleri, bujiler, bunlar da yerli ve milli olarak geliştirildi. Bu kadar güce sahip cer sistemleri, konverter, transformatör, ilk defa bu boyutta üretilmiş oldu. Tabii raylı sistemler oldukça önemli standartların uygulandığı sistemler. Bu lokomotifi raylarda kullanabilmemiz hatta Avrupa Birliği'nde kullanabilmemiz için gerekli sertifikasyonları almamız gerekiyor. Arkamızda gördüğünüz lokomotifin içerisinde kullandığımız yerli ve milli komponentler şu anda o sertifikaların tamamını almış durumda. Bunları birer ürün olarak yurt dışına pazarlayabiliriz, satabiliriz."
"Hem cari açık oluşmayacak hem de katma değeri Türkiye'de bırakmış olacağız"

Testleri bittiğinde lokomotifin tamamının artık bir ürün olarak kullanılıp ihraç edilebileceğini vurgulayan Varank, "Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik katma değerin de burada altını çizmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin elektrikli lokomotif olarak bu tip 500 adet lokomotif alması öngörülüyor. Bunların maliyetinin de yaklaşık 2 milyar avro olacağını biliyoruz. İşte 2 milyar avroluk lokomotifleri biz yurt dışından almak yerine yurt içinden tedarik etmiş olacağız. Hem cari açık oluşmayacak hem de katma değeri Türkiye'de bırakmış olacağız." diye konuştu.

Varank, projenin raylı sistemler için önemine değinerek, "İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu aracı raylara indirecek. Sertifikasyon testleri başlayacak. İnşallah bu güzel aracın ismini ilk kez Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuna ilan edecek. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na koşar adım devam edeceğiz. İnşallah bunun gibi nice projeleri de vatandaşlarımızın, aziz milletimizin destekleriyle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İLKİN HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotife ilişkin, "Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Eskişehir'de yüzlerce tesisin açılışının yapılacağını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden değerli ama özellikle birkaç tanesi Türkiye açısından da son derece önemli. Madencilik tarafında, Beylikova'da nadir toprak elementleri keşfini gerçekleştirmiştik, geçtiğimiz yıl. Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezerviydi. Orada bir pilot tesis kurulma çalışmaları tamamlandı. İnşallah onun açılışını yapacağız. Ardından da şu anda önünde durduğumuz E5000 elektrikli lokomotifin açılışını yapacağız. Hakikaten yoğun bir gayretle, üstün bir başarı elde edilmiş oldu. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza ve değerli ekiplerine, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici."Dönmez, teknolojide dışa bağımlılığı kırmak için son dönemde yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Bakanlar Dönmez ve Varank'a fabrika ziyaretinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.



#E5000
#elektrikli lokomotif
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
#TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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