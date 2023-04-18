Bakan Varank ve Bakan Dönmez E5000'in test sürüşünde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de katılacağı toplu açılış töreninde raylara indirilecek elektrikli lokomotifin tasarım ve üretiminin yapıldığı TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasına geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile lokomotifi inceleyen Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu projenin Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük katkılar getireceğini söyledi.
Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Eskişehir'e geleceğini, yapacağı önemli açılışların yanında Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli ana hat lokomotifini de raylara indireceğini dile getirdi.
Testleri bittiğinde lokomotifin tamamının artık bir ürün olarak kullanılıp ihraç edilebileceğini vurgulayan Varank, "Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik katma değerin de burada altını çizmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin elektrikli lokomotif olarak bu tip 500 adet lokomotif alması öngörülüyor. Bunların maliyetinin de yaklaşık 2 milyar avro olacağını biliyoruz. İşte 2 milyar avroluk lokomotifleri biz yurt dışından almak yerine yurt içinden tedarik etmiş olacağız. Hem cari açık oluşmayacak hem de katma değeri Türkiye'de bırakmış olacağız." diye konuştu.
Varank, projenin raylı sistemler için önemine değinerek, "İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu aracı raylara indirecek. Sertifikasyon testleri başlayacak. İnşallah bu güzel aracın ismini ilk kez Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuna ilan edecek. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na koşar adım devam edeceğiz. İnşallah bunun gibi nice projeleri de vatandaşlarımızın, aziz milletimizin destekleriyle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotife ilişkin, "Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici." dedi.
"Hepsi birbirinden değerli ama özellikle birkaç tanesi Türkiye açısından da son derece önemli. Madencilik tarafında, Beylikova'da nadir toprak elementleri keşfini gerçekleştirmiştik, geçtiğimiz yıl. Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezerviydi. Orada bir pilot tesis kurulma çalışmaları tamamlandı. İnşallah onun açılışını yapacağız. Ardından da şu anda önünde durduğumuz E5000 elektrikli lokomotifin açılışını yapacağız. Hakikaten yoğun bir gayretle, üstün bir başarı elde edilmiş oldu. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza ve değerli ekiplerine, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici."Dönmez, teknolojide dışa bağımlılığı kırmak için son dönemde yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.
Bakanlar Dönmez ve Varank'a fabrika ziyaretinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.