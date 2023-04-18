Bakan Varank ve Bakan Dönmez E5000'in test sürüşünde

"Bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz elektrikli ana hat lokomotiflerini artık Türkiye'de üretmeyi başardık. Bundan önce manevra lokomotifleri üretiyorduk ama ilk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk. Bu lokomotif insan taşımacılığı yanında yük taşımacılığı da gerçekleştirecek. Tabii bu projenin önemli başlıkları var. İlk defa Türkiye'de bu boyutta bir elektrik motoruna sahip bir ana hat lokomotifi üretilmiş oldu. İlk defa bir ana hat elektrikli lokomotifin tasarımı tamamlanmış oldu. Burada kullanılan cer sistemleri, bujiler, bunlar da yerli ve milli olarak geliştirildi. Bu kadar güce sahip cer sistemleri, konverter, transformatör, ilk defa bu boyutta üretilmiş oldu. Tabii raylı sistemler oldukça önemli standartların uygulandığı sistemler. Bu lokomotifi raylarda kullanabilmemiz hatta Avrupa Birliği'nde kullanabilmemiz için gerekli sertifikasyonları almamız gerekiyor. Arkamızda gördüğünüz lokomotifin içerisinde kullandığımız yerli ve milli komponentler şu anda o sertifikaların tamamını almış durumda. Bunları birer ürün olarak yurt dışına pazarlayabiliriz, satabiliriz."