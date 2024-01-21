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Ekonomi

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz' diyerek Türkiye'de ilk defa görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı. Bakan Yumaklı söz konusu görüntüleri ise bir doğaseverin çekip kendilerine ulaştırdığını kaydetti.

16:03 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 17:01 - 21/01/2024 Pazar
IHA
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk defa görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız” ifadelerini kullandı.







#Albino Çakal
#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve orman bakanlığı
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