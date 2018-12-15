Ekonomi Bakandan çiftçiye destek müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019'da tarıma 16,1 milyar liralık destek

Bakan'dan çiftçiye destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekte 2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapıldığını, 2019 yılında ise tarıma 16,1 milyar liralık destek verileceğini açıkladı.

DHA
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada yer aldığını belirtti.

Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yapılan destek ve yatırımlar ile büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700'lük artış sağladıklarını ifade etti.

Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verilirken, 2018 yılında bu rakamı 14,5 milyar liraya yükselttik. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı.

SU ÜRÜNLERİNDE HEDEF 2023'TE 600 BİN TON

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiricilik üretiminde de dünyada en hızlı büyüyen 3'üncü ülke konumunda olduğunu belirterek, "Bu sektörde de gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar sayesinde AB ülkeleri arasında 7'nci sıradan 2'nci sıraya yükseldik. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te, 600 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Türkiye'nin biyoçeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında çok güçlü olduğunu dile getiren Pakdemirli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Diğer yandan tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 36 milyar liradan 190 milyar liraya yükseldi. Tarımsal ihracatımız ise 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştı. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz ve biz bu büyük hacimden tarımsal üretim ve ihracat olarak en yüksek payı almak için çalışacağız.

THY Chelsea ile vites yükseltecek
EKONOMİ
THY Chelsea ile vites yükseltecek

Vergi indirimleri araç satışlarını artırdı
EKONOMİ
Vergi indirimleri araç satışlarını artırdı

İlk yerli baz istasyonlarının 455'i sahada
EKONOMİ
İlk yerli baz istasyonlarının 455'i sahada

/**/
Full pakete iade

Full pakete iade

​Konut kredisi çekenleri ilgilendiren karar.
Kar kış demeden elleri hep tetikte

Kar kış demeden elleri hep tetikte

Alparslan ve Kılıçlar başarılı operasyonlarıyla dikkati çekiyor.
Paris tedirgin

Paris tedirgin

Bir aydır savaş alanı olan Fransa bugün yine tetikte.
Gerçeği yansıtmıyor

Gerçeği yansıtmıyor

​Savcılık'tan Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama.
Ünlü aile adasını satıyor

Ünlü aile adasını satıyor

Adada yaşayan binlerce hayvan da dahil.
İsrail barbarlığı

İsrail barbarlığı

​Bir oğlu şehit olan, 5 oğlu hapse atılan Filistinli kadının evini yıktılar.
Bylock'taanaliz dönemi

Bylock'taanaliz dönemi

ByLock davalarına bakan hakimler için önemli kıstas.
Kanlı oyun tahtası: Yemen

Kanlı oyun tahtası: Yemen

Osmanlı hakimiyetinden sonra yaşanan travmaların en çok etkilediği ülkelerden biri de Yemen.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Türkiye, maden arama faaliyetlerini sınır dışına taşıyor.
Tümör sandılar çay kaşığı çıktı

Tümör sandılar çay kaşığı çıktı

Kablo, kaşık, eldiven: Doktorları bile şaşırttı.
Irak'ı uyardık operasyon sürecek

Irak'ı uyardık operasyon sürecek

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat yönetimine 'Sincar' tepkisi.
İnternete güven damgası

İnternete güven damgası

​Bakan Pekcan duyurdu: Yeni dönem başladı.
Hepsi temizlendi

Hepsi temizlendi

Teröristlerin sığınağı 5 mağaraya operasyon.
Ölüm oyununa EPDK el attı

Ölüm oyununa EPDK el attı

​Japon yapıştırıcısı ile vatandaşı tehlikeye atıyorlar.
Sıcaklık artıyor

Sıcaklık artıyor

İstanbul'da soğuk ve yağışlı havaya kısa bir mola.
ABD’nin burnunun dibini vurduk

ABD’nin burnunun dibini vurduk

​TSK, Karacak dağını vurarak stratejik bir hamle yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.