Ekonomi Bakandan uçak fabrikası müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan'dan uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye'de de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirterek, "Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye'de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli." dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Siemens Teknopark'ı ziyaret etti.

Söz konusu tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, ziyaretinin ikinci durağı olarak Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık'ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirket ve ürün geliştirme projelerine yönelik yapılan sunumun ardından, üretim merkezini gezdi.

Bakan Mustafa Varank üretim merkezini gezdi.

Türk heyetinden Almanya çıkarması

Uçak fabrikası ziyaretinde Bakan Varank'a Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.

Bakan Varank, deneme uçuşu yaptı

Şirketin ürettiği uçakları inceleyen Varank, daha sonra Aquila A211 GX modeli iki kişilik tek motorlu eğitim uçağıyla deneme uçuşu yaptı.

Varank, uçuşun ardından, Türk girişimci Celal Gökçen’in satın aldığı Aquila uçak fabrikasında iki kişilik eğitim uçakları üretildiğini ve bu yıl uçakların Almanya’da tasarım ödülü aldığını söyledi.

Şirketin Türkiye'de de üretim yapmayı planladığını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Amacımız Türkiye'de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Havacılık sektörü bu açıdan önemli. Aquila Havacılık’ın Almanya’daki üretiminin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. Türkiye’de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız. Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye’de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli."

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  • Varank, bakanlık olarak uçak fabrikası yatırımı için yer arayışına başladıklarını belirterek, "Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz Türkiye'de üretim yapmak"

Aquila Havacılık Üst Yöneticisi Celal Gökçen de şirketi 2016'da devraldıklarını ve 2017'den bu yana üretim yaptıklarını söyledi.

Türk girişimciler olarak bugüne kadar 50 uçak ürettiklerini kaydeden Gökçen, "Ayda 2 uçak üretmeye çalışıyoruz. Bundan sonra hedefimiz Türkiye’de de üretim yapmak." dedi.

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