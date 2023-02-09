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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurdu.

12:30 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Memur ve işçilere maaş ödemeleri 15 Şubat'tan önce yapılacak.

Memur ve işçilere maaş ödemeleri 15 Şubat'tan önce yapılacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan Genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."


#hazine ve maliye bakanlığı
#maaş
#deprem
#deprem bölgesi
1 saat önce
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Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
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