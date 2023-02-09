Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor

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Memur ve işçilere maaş ödemeleri 15 Şubat'tan önce yapılacak.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan Genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi.