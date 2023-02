Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta: 1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" dedi.

"Tabii şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. Erdoğan, ''8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor. Devletin kurumları iş başında, enkazlardaki çalışmalar sürüyor'' açıklamasında bulundu. 'Vatandaşlarımız sokakta kalmayacak' diyen Erdoğan, ''1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız. Şuanda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüşmeler yapıldı. Buralara yerleşmek isteyenleri buralara yönlendirip imkanları seferber edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

"Bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye 'evet' derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak.

Bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırılmış olacaklardır. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında sıkıntılarımız oldu, yollarda sıkıntılarımız oldu ama bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var onları da peyderpey aşıyoruz."

"Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."