Bakanlık duyurdu: Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor

AK Parti kendini “Muhafazakâr Demokrat” olarak tanımladı. Kuruluş sürecinde anlamlı olan bu tanımlama bugün de anlamını koruyor. Sorun tanımlamada değil. Sorun uzun iktidar döneminden kaynaklı aşındırıcı pratikte. Bir bütün olarak pratiğin ilkeden saptığı iddiası ne kadar yanlışsa ilkeyle bağdaşmayan kimi pratiklerin olmadığı iddiası da bir o kadar yanlış. Her iki tanım güç zehirlenmesiyle birlikte aşınmış görünüyor. Muhafazakârlıkta da bir aşınma var, demokratlıkta da. Aşınmışlıklar haliyle muhafazakârlık