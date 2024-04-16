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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden tebliğ taslağını yayımladı.

Seren Som
17:50 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.


Konuya ilişkin tebliğ taslağına göre, Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin
yiyecek ve içecek sunulan yerlerde
KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak.
Yiyecek ve içecek satılan yerlerde
yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a
,
yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye
çıkartılacak.

Buna göre,
kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri
dahil lokantalarda KDV oranı
yüzde 8’den yüzde 10’a
çıkacak.
Bu işletmelerde
alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20
’ye çıkartılacak.

Gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.




#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
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#Kafe
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#Zam
#Vergi
#Ekonomi
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