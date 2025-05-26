Bakanlık duyurdu: Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı’na (YADES) başvurular başladı. Program kapsamında yaşlı bireylerin evde bakımı, sosyal hayata katılımı ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. İşte, YADES 2025 başvuru detayları.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvuruların alınmaya başladığını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6'ya yükseldiği Türkiye'de, Bakanlığın yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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Belediyelerin, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabildiğini vurgulayan Göktaş, onaylanan projelerin, belediyeler tarafından uygulanacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.
Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini dile getirdi.