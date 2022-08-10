Bakanlık harekete geçti: Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor

6 ay veya 5.000 km kısıtlaması geliyor<br><br>Karataş, \"Gelen açıklama ilk altı ay ya da 5000 km'nin de olması kaydıyla bu otomobilin satılmaması yönündeydi. Filo alımlarında zaten ya da indirimli satışlarda 10.000 km ya da 6 ay satılamaz maddesi zaten var. Biz kurumlar şirketler olarak otomobil aldığımız zaman hem kiralama faaliyetleri için hem de şirket içi alımlarda yüksek adetli alımlarda böyle bir geçerlilik var.\" diye konuştu.<br><br><br>