Ekonomi Bakanlık harekete geçti Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık harekete geçti: Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışı için planan yeni uygulamayı açıkladı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakanlık harekete geçti: Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

OTOMOBİL ALIM-SATIMINDA YENİ UYGULAMA

Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" açıklamasında bulundu.

GALERİLER VE RENTACAR'LAR ALDIKLARI SIFIR ARACI HEMEN SATAMAYACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık.

  • İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor.

Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Sıfır alınan araçların satışına sınırlama getiriliyor
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Bunun önüne geçmek yeni bir düzenleme gündemde. İşte detaylar...
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Sektör temsilcisi Muhammet Ali Karataş, \"Bir otomobil ne kadar fazla el değiştirirse o kadar fiyat artar. Türkiye'de her 30 kişiden bir kişi ikinci el araç ticaretine öyle ya da böyle yıl içerisinde dokunduğunu görüyoruz\" dedi. Bu durum salgınla başlayan süreçte çokça yaşandı. Sıfır araç bulunmaması nedeni ile bayilerden alınan araçların satışı, 2'nci el sıfır olarak yapıldı. Şişirilmiş fiyatlarla ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalıya satıldı. Bunun önüne geçmek için sıfır alınan araçların satışına kısıtlama getirilmesi gündemde.
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Bireysel alımlara yönelik planlanan bu kısıtlama otomobil ticareti yapan şirketler için halihazırda uygulanıyor.
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6 ay veya 5.000 km kısıtlaması geliyor<br><br>Karataş, \"Gelen açıklama ilk altı ay ya da 5000 km'nin de olması kaydıyla bu otomobilin satılmaması yönündeydi. Filo alımlarında zaten ya da indirimli satışlarda 10.000 km ya da 6 ay satılamaz maddesi zaten var. Biz kurumlar şirketler olarak otomobil aldığımız zaman hem kiralama faaliyetleri için hem de şirket içi alımlarda yüksek adetli alımlarda böyle bir geçerlilik var.\" diye konuştu.<br><br><br>
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Gündemde olan satış kısıtlaması ile karaborsanın önüne geçilmesi hedefleniyor.
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Muhammet Ali Karataş, \"Karaborsa piyasasının oluşmasına engel olmasına daha doğrusu teşkil etmek amacıyla bir karar alındığını düşünüyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor. Şişirilmiş fiyatlarla ikinci el araç satışının önüne geçmek için sıfır alınan araçlarının satışına sınırlama getirilmesi gündemde. Detaylar haberimizde.

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