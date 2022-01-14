Bakanlıktan marketlere öneri: Bu ürünler indirimli olacak

Marketlerdeki pahalılık üzerine bakanlık harekete geçti.

"Müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran" meyve ve sebzelere reyon indirimi uygulanabileceği belirtilen kılavuzda, indirim ile satılamayan ürünlerin ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebileceği ifade edildi. Kılavuzda, Türkiye'de kişi başına düşen gıda atığının 93 kilogram olduğu belirtildi. 1 kg kırmızı et üretimi için 15 bin litre, 1 kg domates üretimi için 214 litre su tüketildiği hatırlatıldı.

İSRAFI ÖNLEME ADIMI

Kılavuzda marketlerde gıda satışını hızlandırma vurgulanarak "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir. Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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YENİ ÖNERİ

Kılavuzda, "Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli fiyatlar ile satışa sunulmasını sağlayın. Kısa raf ömrü olan ürünlerin satışlarını artırmak için bu ürünlere de dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulayın" önerisinde bulunuldu.

Milliyet'te yer alanhabere göre indirim ile satılamayan yenilebilir durumunu kaybetmemiş, tüketime uygun ürünlerin ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak verilebileceği belirtilen kılavuzda, "Marketlerin ücretsiz olarak bağışladıkları ürünler için ekstra hacimli dolapları ve alanları olup, ihtiyaç sahipleri gıdanın teminatını buradan gerçekleştirebilir ya da dernek ve vakıf aracılığı ile gıda bağışı gerçekleşerek israf önlenmiş olur" ifadesi kullanıldı.

Kılavuzda ayrıca insan sağlığı açısından tüketime uygun olmayan ürünlerin çiftliklerde veya barınaklarda hayvan yemı olarak kullanılabileceği belirtildi: "Son tüketim tarihi geçen, soğuk zinciri kırılan, tüketimi hayvan sağlığına uygun olmayan hiçbir besin, hayvan yemi oluşumuna dahil edilemez"

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Bu ürünlerin biyodizel yakıt olarak kullanılabileceğine dikkat çekildi.

EKONOMİ Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi