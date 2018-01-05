EkonomiBakım maaşına 2018 zammı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Bakım maaşına 2018 zammı

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. 2018'de evde bakım aylığı ne kadar oldu, evde bakım aylığı için nasıl başvurulur?

Haber MerkeziDiğer
Evde bakım maaşından yaklaşık 800 bin kişi yararlandı.
Evde bakım maaşından yaklaşık 800 bin kişi yararlandı.

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 27 lira maaş bağlanıyordu. 2018'de bu rakam bin 68 lira oldu. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞINA 2018'DE ZAM GELDİ

Şu ana kadar bu ödemeden yaklaşık 800 bin kişi yararlandı. Üstelik maaş 1 Ocak itibarıyla arttı.

Ocak 2018'de bin 68 liraya, Temmuz 2018'de bin 105 liraya, Ocak 2019'da bin 149 liraya, Temmuz 2019'da ise bin 207 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaca değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartlar yerine getirilmeli. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuruda çok fazla belgeye ihtiyaç yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN ŞARTLAR

- Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek.

- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun (606.95 TL/ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015) bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

- 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

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