Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Filyos Limanı’nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Bugün limandan ayrılan gemi, Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti.
10 kuyuda sondaj
405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası’nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor.
Fatih'e eşlik edecek
Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.
Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi
- Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.