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Ekonomi Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadenize açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı

Bir süredir Filyos Limanı’nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Kanuni Sondaj Gemisi, limandan ayrılarak Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemlerine katılacak.

Haber Merkezi İHA
Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı
Kanuni

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Filyos Limanı’nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Bugün limandan ayrılan gemi, Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti.

10 kuyuda sondaj

405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası’nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor.

Fatih'e eşlik edecek

Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi

  • Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu için yola çıktı
EKONOMİ
Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu için yola çıktı

Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
OYNAT 00:59
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali- 2 kuyusundaki faaliyetlerini tamamlamasının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışma öncesinde Kanuni sondaj gemisinin de demirli olduğu Filyos Limanı'na geldi. İki milli sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi.
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