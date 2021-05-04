Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı Bir süredir Filyos Limanı’nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Kanuni Sondaj Gemisi, limandan ayrılarak Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemlerine katılacak.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2021, 16:41 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2021, 16:52 İHA