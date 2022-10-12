Ekonomi Balda arıcı değil aracı kazanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balda arıcı değil aracı kazanıyor

Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her ay açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde başı çeken bal üretimine aracıların yüksek kârlarını gündeme taşıdı. "Üreticinin cebinde 300 milyon liranın kalmasını sağladık" diye konuştu.

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Yasemin Asan /Ankara Yeni Şafak
Balda arıcı değil aracı kazanıyor
​Balda arıcı değil aracı kazanıyor

Tarım ürünlerinde olduğu gibi balda da kazançta 4 kata varacak şekilde aslan payını aracıların kaptığı ortaya çıktı. Türkiye, Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her ay açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde başı çeken bal üretimine aracıların yüksek kârlarını gündeme taşıdı. Aracıların 26 kilogram net teneke yayla balını üreticiden 1.300 liraya almalarına karşın 850 gramını raflarda vatandaşa 130-180 lira arasında sattığını belirten Sarıoğlu, “Böylece aracılar 26 kilogram baldan 5 bin 400 lira gelir elde ediyor. Bu şekilde memleketimizin dört bir yanında doğal ortamda üretilen bal vatandaşla buluşamadığı gibi vatandaşlarımız pazar yerlerinde kilogramı 35-55 lira arasında değişen oranlarda satılan tağşiş balla zehirlenmektedir” şeklinde konuştu.

300 MİLYON TL ÜRETİCİDE KALDI

TAHAP olarak bu yıl tüm bölgelere 593 TIR şeker dağıtımı yaparak arıcıların şeker maliyetini en alt seviyeye çekmeye çalıştıklarını ifade eden Sarıoğlu şunları söyledi:

“Bu şekilde üreticinin cebinde 300 milyon liranın kalmasını sağladık. Ancak bu çalışmamız belirli çevreler engelledi. Ancak yakın zamanda tüm arıcılık piyasasına uygun fiyattan besleme şekeri vererek hem fiyatların aşağı çekilmesini sağlayacağız, hem de gerçek sağlıklı balı vatandaşlarımızla buluşturacağız.”

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