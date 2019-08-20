Balık avı sezonu 1 Eylül’de açılıyor

Denizlerde av yasağının bitmesine sayılı günler kala 1 Eylül yaklaştıkça hazırlıklarını hızlandıran balıkçılar, imece usulüyle yırtılan ağlarını onarıyor, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir ediyor, motor bakımlarını yapıyor. Balıkçılar, yaklaşık 5 aydır ayrı kaldıkları kara sulara dönmenin de heyecanını yaşıyor.

PALAMUT BU YIL AZ

Ordu’da yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Yeşilyurt, geçtiğimiz yıl bol çıkan palamut balığının bu yıl düşük olacağını tahmin ettiklerini belirterek, “Sezon başlayacağı için büyük bir heyecan var. Palamut bu yıl az görünüyor ama inşallah olacak, duyumlarımız var. İstavrit, hamsi ve çinekopun denizde olduğu söyleniyor. Güzel bir sezon olacağına ve tüketicilerin güzel balık yiyeceğine inanıyorum” dedi.

BİR TEKNEDEN 90 KİŞİ EKMEK YİYOR

Teknelerde maddiyatın arttığını ancak balık fiyatlarının yerinde seyrettiğini ifade eden Yeşilyurt, “Bir önceki sezon bittikten itibaren tekneler bakıma alındı. Kimisi boyuyor, makineleri değiştiriyor. Bunların hepsi ağır külfetler. Maddiyat arttı ama balıklarımız fazla para etmiyor. Bir teknede 25-30 kişi çalışıyor, karşılığı hesaplanırsa 90 kişi ekmek yiyor. Balıklarımız ucuz fiyata gitmesin. İnşallah fiyatların daha yüksek olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Uğur Odabaş isimli balıkçı da sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, umutlu olduklarını sözlerine ekledi.