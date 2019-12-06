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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balon balıkları Kızıldeniz’e kaçtı: Devletimizin talebi olursa bu balıkları tutarız

Adana'da denizin soğumasıyla, yaygın olan zehirli balon balıklarının daha sıcak olan Kızıldeniz yönüne göç ettiği bildirildi. Kentte balıkçılık yapan Hakan Kangal “Devletimizin bu konuda bizden talebi olursa memnuniyetle tutarız. Hem piyasadan balıkları azaltırız hem balıkları yakalamak için elverişli ağlar yaparız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Zehirli balon balıklarının daha sıcak olan Kızıldeniz yönüne göç ettiği bildirildi.
Zehirli balon balıklarının daha sıcak olan Kızıldeniz yönüne göç ettiği bildirildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde kış mevsimiyle birlikte deniz sıcaklığının düşmesi, balıkçıların kabusu olan balon balıklarının yönünü değiştirdi. Kentte balıkçılık yapan Hakan Kangal, yaz mevsiminde balon balıkları yüzünden sektörünün büyük zarar gördüğünü ancak havaların soğumasıyla bu balıklarda azalma olduğunu kaydetti.

2003 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Kızıldeniz’den Akdeniz’e giriş yapan balon balıklarının deniz suyu soğuduğu zaman tekrar Kızıldeniz’in sıcak sularına doğru göç ettiğini dile getiren Kangal, “Balon balıkları ağlarımızı parçalıyordu ve faydalanacağımız balıkları da parçalayarak satışımızı engelliyordu ama şu an sıkıntı yok” dedi.

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Kangal, balon balığından elde edilen toksinle yeni bir ilaç üretimi yapmak isteyen Kanada'nın talep etmesi üzerine ilçedeki tüm balıkçıların seferber olacağını dile getirdi.

"Devletimizin talebi olursa tutarız"

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli’nin "Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var” sözlerini de değerlendiren Kangal, şunları söyledi:

“Devletimizin bu konuda bizden talebi olursa memnuniyetle tutarız. Hem piyasadan balıkları azaltırız hem balıkları yakalamak için elverişli ağlar yaparız. Hem para kazanmış oluruz hem denizleri temizleriz. İlçemizdeki balıkçılar kesinlikle bu işe talip. Çünkü balon balığı alana girince değerli balıklar burayı terk ediyor.”

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