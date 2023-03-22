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Ekonomi

Bankacılık krizinde endişeler büyüyor: İki yıl içerisinde çok sayıda banka batacak

Man Group hedfe fonu CEO'su Luke Ellis, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ardından bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın henüz sona ermediğini ve ciddi sayıda bankanın gelecek iki yıl içinde batacağını söyledi.

15:15 . 22/03/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Man Group hedge fonu CEO'su Luke Ellis, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının yol açtığı bankacılık krizinin henüz sona ermediğini ve iki yıl içinde daha fazla bankanın iflas edeceğini belirtti.


Londra'daki Bloomberg konferansında açıklamalarda bulunan Ellis, sektördeki krizin bitip bitmediği sorusu üzerine krizin bitmediğini düşündüğünü belirtti.


Likidite sorunu yaşayan İsviçreli Credit Suisse'in geçen hafta sonu rakibi UBS tarafından satın alınması piyasaları biraz rahatlatmıştı.

Ellis, "12 ila 24 ay içinde çok daha fazla bankanın iflas edeceğini düşünüyorum" dedi ve ABD'deki daha küçük ve bölgesel bankaların ve İngiltere'deki rakip bankaların risk altında olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.






#Silikon Vadisi Bankası
#Man Group hedfe fonu CEO'su Luke Ellis
#Banka iflas
28 dakika önce
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