Bankacılık krizinde endişeler büyüyor: İki yıl içerisinde çok sayıda banka batacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bunları değerlendiren bir alternatif çalışmamız var" dedi. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara yatacak?