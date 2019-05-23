Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 37,3 milyar lira azalarak 2 trilyon 344,2 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 794 milyon dolar artarak 212 milyar 892 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi AA
​Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı.
​Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37 milyar 271 milyon 53 bin lira azalarak 2 trilyon 344 milyar 225 milyon 5 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

  • Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 271 milyon 53 bin lira azalarak 2 trilyon 381 milyar 496 milyon 58 bin liradan 2 trilyon 344 milyar 225 milyon 5 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,81 artışla 1 trilyon 32 milyar 283 milyon 759 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,79 azalışla 1 trilyon 211 milyar 382 milyon 764 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 794 milyon dolar artarak 212 milyar 892 milyon dolara yükseldi. Bunun 195 milyar 96 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 796 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 924 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 681 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 775 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 716 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,41 azalarak 386 milyar 584 milyon 7 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,06 yükselerek 372 milyar 1 milyon 445 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,48 azalışla 133 milyar 524 milyon 480 bin liraya çıktı.

REKLAM

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 277 milyon 992 bin lirası konut, 4 milyar 958 milyon 688 bin lirası taşıt ve 210 milyar 347 milyon 327 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

  • Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 7 milyar 818 milyon 48 bin lira azalarak 2 trilyon 479 milyar 954 milyon 272 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,09 artış gösterdi.

68 günde 24 milyon kişi kullandı
EKONOMİ
68 günde 24 milyon kişi kullandı

Kamikaze Delü 'Deli Birliği'nin yolunda gidecek
EKONOMİ
Kamikaze Delü 'Deli Birliği'nin yolunda gidecek

30 milyar TL'lik paket
EKONOMİ
30 milyar TL'lik paket
Tabeladaki Dersimyok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
Cansız bedeni bulundu

Cansız bedeni bulundu

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesine ulaşıldı.
30 milyar TLlik paket

30 milyar TL'lik paket

Bakan Albayrak reel sektöre yönelik destek paketini açıkladı.
Paha<br>biçilmez bir ömür

Paha
biçilmez bir ömür

Erdoğan, 2019 Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.
'Herkesi kayıt<br>altına alıyoruz'

'Herkesi kayıt
altına alıyoruz'

​FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti.
YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

​CHP'nin İstanbul kararının ardından yaptığı başvuruya YSK'nın gerekçeli kararında net cevap.
Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.

​Büyük indirimi kaçırmayın
15 yıl<br>hapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.

Güneyde tersane<br>stratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.

Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.
Prototip<br>yıl sonu hazır

Prototip
yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.