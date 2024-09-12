Bankacılık sistemine şeffaflık yasası

Türkiye savunma ve uzay alanında milli projelerinin geliştirilmesine adım adım devam ediyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN, uzay alanında ileri bir teknoloji olan batarya üretimi konusunda güçlerini birleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Türkiye yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacak.