Bankacılık sistemine şeffaflık yasası

Aktif büyüklüğü 2024 yılında 28,5 trilyon liraya ulaşan Türk bankacılık sisteminin şeffaflaştırılması ve sürdürülebilirliğinin artırılması için yeni yasal düzenleme yolda. Yeni yasa ile bankacılık faaliyetlerinde risk ortamı zayıflatılacak. Kurumsal yönetim ve risk yönetim sistemleri güçlendirilecek. Şeffaflık sağlanarak, sektör ve piyasa aktörleri, yatırımcılara açık bilgi ve kaynak paylaşımı yapacak. Finansal sektörün tasarruflara aracılık faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde yapması için gerekli politika adımları atılacak.
KRİZLERE KARŞI DAYANIKLILIK
Bu çerçevede, Basel III Final düzenlemeleri paketi ile getirilen değişikliklere uyum sağlanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sunulacak. Teklifle bankacılık sisteminin finansal krizler karşısındaki dayanıklılığını artırılacak. Bankacılık sektörüne yeni reformlarla, basitlik, karşılaştırılabilirlik ve risk duyarlılığı açısından standart getirilecek.
DİJİTAL DÖNÜŞÜME YENİ YATIRIMLAR
Bankacılık sektöründe detaylı veri toplama zorunlu olacak. Ulusal otoriteler tarafından hazırlanacak yeni düzenleme, bankaların veri altyapılarını ve sistemlerine uyarlanacak. Bu sayede, finans sektörün dijital dönüşümü kapsamında yeni yatırım ortamı oluşacak. Sektördeki kredi riski ve operasyonel risk hesaplamaları için kullanılan yöntemler, şeffaflaşacak.