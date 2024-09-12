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Ekonomi

Bankacılık sistemine şeffaflık yasası

Türk bankacılık sisteminin şeffaflaştırılması için yeni yasal düzenleme yapılacak. Bankacılık sektörünün tasarruflara aracılık faaliyeti daha etkin hale getirilecek. Finans kuruluşlarında, kurumsal kapasite ve risk yönetim sistemleri güçlendirilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:22 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aktif büyüklüğü 2024 yılında 28,5 trilyon liraya ulaşan Türk bankacılık sisteminin şeffaflaştırılması ve sürdürülebilirliğinin artırılması için yeni yasal düzenleme yolda. Yeni yasa ile bankacılık faaliyetlerinde risk ortamı zayıflatılacak. Kurumsal yönetim ve risk yönetim sistemleri güçlendirilecek. Şeffaflık sağlanarak, sektör ve piyasa aktörleri, yatırımcılara açık bilgi ve kaynak paylaşımı yapacak. Finansal sektörün tasarruflara aracılık faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde yapması için gerekli politika adımları atılacak.

KRİZLERE KARŞI DAYANIKLILIK

Bu çerçevede, Basel III Final düzenlemeleri paketi ile getirilen değişikliklere uyum sağlanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sunulacak. Teklifle bankacılık sisteminin finansal krizler karşısındaki dayanıklılığını artırılacak. Bankacılık sektörüne yeni reformlarla, basitlik, karşılaştırılabilirlik ve risk duyarlılığı açısından standart getirilecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YENİ YATIRIMLAR

Bankacılık sektöründe detaylı veri toplama zorunlu olacak. Ulusal otoriteler tarafından hazırlanacak yeni düzenleme, bankaların veri altyapılarını ve sistemlerine uyarlanacak. Bu sayede, finans sektörün dijital dönüşümü kapsamında yeni yatırım ortamı oluşacak. Sektördeki kredi riski ve operasyonel risk hesaplamaları için kullanılan yöntemler, şeffaflaşacak.


İki Türk devi gücünü birleştirdi: Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek

Türkiye savunma ve uzay alanında milli projelerinin geliştirilmesine adım adım devam ediyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN, uzay alanında ileri bir teknoloji olan batarya üretimi konusunda güçlerini birleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Türkiye yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacak.


#Bankacılık Sektörü
#Ekonomi
#Finans
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