Bankalar Birliği devreye girsin

Merkez Bankası, politika faizini 325 baz puan düşürdü. Merkezin son üç ayda yaptığı faiz indirimi 750 baz puanı buldu. Merkezin yılsonuna kadar faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Bu indirimleri piyasaya yansıtma konusunda bandan sonra asıl iş bankalara düşüyor. Kamu veya özel bütün bankaların, bu indirimleri faiz oranlarına yansıtması ve güçlü indirimler yapması bekleniyor.

BANKALAR BİRLİĞİ DEVREYE GİRMELİ

Piyasada ağırlığı olan büyük banka genel müdürlerinin yönetiminde yer aldığı Türkiye Bankalar Birliği’nin de bu süreçte sorumluluk alması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü Merkez Bankası’nın 25 Temmuz yaptığı 425 baz puanlık indirim kamu bankalarınca kredi maliyetlerini ciddi olarak yansıtıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yaptığı faiz indirimlerini tüm sektörlere umut verdiğine dikkat çeken iş dünyası özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ediyor.

MEVDUAT FAİZİ HALA YÜZDE 20’LERDE

Türkiye'deki finansman maliyetlerinin sırtındaki en büyük yüklerden biri de bankaların kendi elleriyle oluşturduğu mevduat faizleri. Piyasadan daha fazla para toplama yarışına giren bankalar, mevduata verdikleri yüksek faizle kredi faizlerinin önüne set çekiyor. Bankaların mevduata verdiği faiz oranları hala yüzde 20’ler civarında seyrediyor.

YÜKSELTMEK İÇİN DEĞİL İNDİRMEK İÇİN YARIŞIN

Merkez Bankası faizi indirdiği halde kamu ve özel bankaların mevduata verdiği yüksek faizler düşmedikçe, kredi maliyetleri üzerindeki yükün azalmayacağı konuşuluyor. Bu kritik konunun önemine dikkat çeken iş adamları, Türkiye Bankalar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bu konuda sorumluluk üstlenmesi ve bütün bankaların uyacağı şekilde düzenlemeler yapması gerektiğini belirtiyor.

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MALİYETE OLUMLU YANSIMALI

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu karar ile birlikte bankaların kredi maliyetlerine söz konusu indirimi hızla yansıtacaklarını düşündüğünü belirtti. Gülle, “Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

ŞİMDİ SIRA BANKALARDA

Rıfat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faizi düşürme sırasının bankalarda olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası’nın cesur bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral veriyor. Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz. Merkez Bankasının faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar” dedi.

FAİZLER HEMEN İNMELİ

Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, TCMB’nin, proaktif tutumunu sürdürerek almış olduğu faiz indirimi kararının Türk özel sektörü ve finans piyasalarının beklentilerini karşıladığını belirtti. Olpak, "Bu noktada, finans kuruluşlarının da TCMB’yi takip ederek piyasa faizlerini hızla aşağı çekmelerinin ve piyasanın ihtiyacı olan ucuz finansmanı özel sektöre kaynak olarak sunmasının gerekliliğine inanıyoruz” diye konuştu.

EKONOMİNİN ÖNÜNDE ENGEL Gürsel Baran Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizinde 3,25 puanlık indiriminin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu vurguladı. Özel bankalardan da faiz indirimi beklediklerinin altını çizen Baran, “Yüksek faiz dinamik ve üreten bir ekonominin önündeki en önemli engellerden biriydi. Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimi gerçekleştirmelerini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. ÖZELLER İNDİRİME YANAŞMIYOR

Erdal Bahçivan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Merkez Bankamızın enflasyondaki son gelişmeler ve süreç beklentilerine uygun olarak yapmış olduğu faizlerin düşürülmesine ilişkin ikinci kararını da olumlu buluyoruz. Ekonomik aktivitenin, özellikle de reel sektörümüz ve sanayimiz açısından en önemli negatif faktörü yüksek faizlerdir. Alınan bu kararların piyasalarımıza ve reel sektörümüze de aynı oranlarda yansımasını beklemekteyiz. Ancak bankalarımızın, özellikle kamu bankaları dışında olanlarının kredi mekanizmalarını tabela fiyatları düşmesine rağmen ‘raftan çıkarma’ noktasında halen çok isteksiz ve gönülsüz olduklarını da görmekteyiz" dedi.

